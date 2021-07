Calciomercato Udinese, fatta per Glik: ora si punta Lammers

Grandi movimenti dell’Udinese in chiave mercato: non solo Silvestri e Glik, ora si punta su Lammers. Le ultime

L’Udinese sta lavorando per regalare una squadra all’altezza a mister Gotti per la nuova stagione: le partenze di De Paul e Musso hanno portato tanti soldi ma tolto due pedine fondamentali.

Come riporta Tuttosport, oltre a Silvestri in porta, è vicinissimo l’arrivo di Glik ma non solo. Ai friulani piace anche Lammers, cercato da Sampdoria e Genoa: resta da convincere l’Atalanta sulla sua nuova destinazione.