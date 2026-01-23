Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime

Published

2 ore ago

on

By

Kumbulla

Calciomercato Udinese: Marash Kumbulla potrebbe sbarcare in Friuli, ecco cosa manca per chiudere l’operazione col Maiorca

Il mercato di riparazione entra nel vivo e l’Udinese si muove per puntellare il reparto arretrato. La dirigenza friulana ha messo nel mirino un nome ben noto al campionato italiano: Marash Kumbulla. Il difensore centrale albanese, classe 2000, sta vivendo una stagione in chiaroscuro in Spagna e potrebbe cambiare maglia già nelle prossime ore. Su di lui, però, non c’è solo il club bianconero: dalla Liga arriva forte il richiamo dell’Espanyol, pronto a dare battaglia per riportare il giocatore in Catalogna. Lo riporta Di Marzio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La situazione: poco spazio al Maiorca

Attualmente, il cartellino di Kumbulla è di proprietà della Roma, ma il difensore si trova in prestito al Maiorca. L’esperienza nelle Isole Baleari, tuttavia, non sta andando secondo le aspettative. Il centrale ha faticato a trovare continuità. Il tabellino parla chiaro: solo 9 presenze collezionate finora in questa stagione. Un minutaggio troppo scarso per un giocatore nel pieno della maturità calcistica, che cerca il rilancio definitivo.

L’apertura della Roma e il nodo “via libera”

La Roma osserva interessata l’evolversi della situazione. I giallorossi, desiderosi di valorizzare il proprio patrimonio, sarebbero disponibili a facilitare una nuova operazione in prestito, interrompendo anticipatamente l’accordo con il Maiorca per girare il difensore altrove. L’Udinese offre a Kumbulla la possibilità di tornare in Serie A, un campionato che conosce a memoria e dove potrebbe ritrovare subito il ritmo partita. Tuttavia, per sbloccare l’affare serve il definitivo “via libera” del Maiorca, che deve accettare la risoluzione anticipata del prestito.

Il fattore Espanyol: un dolce ricordo

L’ostacolo principale per l’Udinese è rappresentato dal cuore e dai ricordi. L’Espanyol, infatti, è la squadra dove Kumbulla ha militato nella scorsa stagione, offrendo prestazioni di altissimo livello. Con la maglia dei Pericos, l’albanese è stato uno dei difensori più performanti della Liga, ritrovando fiducia e condizione. Il club di Barcellona sogna il ritorno del “figliol prodigo” per sistemare la propria difesa, facendo leva sull’ottimo rapporto con l’ambiente. Sarà dunque una corsa a due: il richiamo della Serie A contro la certezza di un ambiente già amico in Spagna.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming3 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×