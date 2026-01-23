Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime

Calciomercato Udinese: Marash Kumbulla potrebbe sbarcare in Friuli, ecco cosa manca per chiudere l’operazione col Maiorca

Il mercato di riparazione entra nel vivo e l’Udinese si muove per puntellare il reparto arretrato. La dirigenza friulana ha messo nel mirino un nome ben noto al campionato italiano: Marash Kumbulla. Il difensore centrale albanese, classe 2000, sta vivendo una stagione in chiaroscuro in Spagna e potrebbe cambiare maglia già nelle prossime ore. Su di lui, però, non c’è solo il club bianconero: dalla Liga arriva forte il richiamo dell’Espanyol, pronto a dare battaglia per riportare il giocatore in Catalogna. Lo riporta Di Marzio.

La situazione: poco spazio al Maiorca

Attualmente, il cartellino di Kumbulla è di proprietà della Roma, ma il difensore si trova in prestito al Maiorca. L’esperienza nelle Isole Baleari, tuttavia, non sta andando secondo le aspettative. Il centrale ha faticato a trovare continuità. Il tabellino parla chiaro: solo 9 presenze collezionate finora in questa stagione. Un minutaggio troppo scarso per un giocatore nel pieno della maturità calcistica, che cerca il rilancio definitivo.

L’apertura della Roma e il nodo “via libera”

La Roma osserva interessata l’evolversi della situazione. I giallorossi, desiderosi di valorizzare il proprio patrimonio, sarebbero disponibili a facilitare una nuova operazione in prestito, interrompendo anticipatamente l’accordo con il Maiorca per girare il difensore altrove. L’Udinese offre a Kumbulla la possibilità di tornare in Serie A, un campionato che conosce a memoria e dove potrebbe ritrovare subito il ritmo partita. Tuttavia, per sbloccare l’affare serve il definitivo “via libera” del Maiorca, che deve accettare la risoluzione anticipata del prestito.

Il fattore Espanyol: un dolce ricordo

L’ostacolo principale per l’Udinese è rappresentato dal cuore e dai ricordi. L’Espanyol, infatti, è la squadra dove Kumbulla ha militato nella scorsa stagione, offrendo prestazioni di altissimo livello. Con la maglia dei Pericos, l’albanese è stato uno dei difensori più performanti della Liga, ritrovando fiducia e condizione. Il club di Barcellona sogna il ritorno del “figliol prodigo” per sistemare la propria difesa, facendo leva sull’ottimo rapporto con l’ambiente. Sarà dunque una corsa a due: il richiamo della Serie A contro la certezza di un ambiente già amico in Spagna.