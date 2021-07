Calciomercato Udinese, Udogie c'è. Glik quasi... Gli aggiornamenti

Udogie ha firmato il contratto con l’Udinese, mentre il club friulano è vicino a chiudere l’acquisto di Glik

Ore frenetiche in casa Udinese. La società friulana ha in canna due colpi in entrata per rinforzare la squadra di Luca Gotti.

Ha firmato il contratto, dopo aver sostenuto ieri le visite mediche, il terzino ex Verona e nel giro della Nazionale Under 21 Destiny Udogie.

Sempre per la difesa, è pronto l’arrivo di un innesto di esperienza: Kamil Glik è vicinissimo a vestire il bianconero per la prossima stagione. La trattativa per il polacco è ai dettagli e si può chiudere già in serata.