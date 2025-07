Calciomercato Verona, Terracciano ritorna in gialloblu? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Verona: anche il Milan su Tchatchoua, sfida all’Inter per il terzino

Il Calciomercato Verona si accende con una nuova possibile svolta sul futuro di Jackson Tchatchoua, terzino belga classe 2001 che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Hellas. Seguito da tempo dall’Inter, il giocatore sarebbe finito ora anche nel mirino del Milan, che avrebbe deciso di muoversi concretamente per portarlo a Milanello. Si profila così un derby tutto milanese per assicurarsi il cartellino del giovane esterno, protagonista di una crescita importante nella rosa gialloblù.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il Milan avrebbe già presentato una prima proposta ufficiale all’Hellas Verona, dimostrando interesse concreto. L’offerta dei rossoneri prevederebbe un conguaglio economico, accompagnato dal prestito di Filippo Terracciano come contropartita tecnica. Una mossa che potrebbe rivelarsi strategica, non solo per i valori tecnici del giovane centrocampista, ma anche per la sua storia personale: Terracciano è infatti un prodotto del vivaio veronese e ha esordito in Serie A proprio con la maglia dell’Hellas al Bentegodi.

Il ritorno a casa di Terracciano, dunque, potrebbe rappresentare un valore aggiunto nell’ambito della trattativa, rendendo l’offerta del Milan particolarmente interessante per il club scaligero. Allo stesso tempo, resta viva la pista Inter, che da tempo osserva Tchatchoua e potrebbe rilanciare per non lasciare spazio ai rivali cittadini.

Il nome di Tchatchoua è diventato centrale nelle ultime ore del Calciomercato Verona, con la dirigenza dell’Hellas chiamata a valutare con attenzione le proposte arrivate. La società veronese, impegnata a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione di Serie A, potrebbe sfruttare questa situazione per ottenere il massimo dalla cessione del terzino, sia in termini economici che tecnici.

Con l’interesse di due top club come Milan e Inter, la valutazione del giocatore potrebbe salire, offrendo all’Hellas un’opportunità importante per rafforzare altri reparti della squadra. Intanto, i tifosi del Verona attendono sviluppi, consapevoli che questo intreccio di mercato potrebbe essere uno dei temi più caldi del momento.

Il Calciomercato Verona entra quindi nel vivo, con il futuro di Tchatchoua al centro di una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato estivo.