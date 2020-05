Calcioscommesse in Spagna: Villareal e Getafe respingono le accuse. I comunicati

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore il Villareal e il Getafe rispediscono al mittente le accuse di calcioscommesse

Nelle ultime ore erano circolate delle voci che vedevano Villareal e Getafe coinvolte in uno scandalo di calcioscommesse. Le due società hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno dei loro giocatori, negando qualsiasi coinvolgimento nel presunto schema per organizzare il risultato della loro partita disputata nel finale della scorsa stagione.

COMUNICATO VILLAREAL – «Sia il Villarreal CF che la sua prima squadra vogliono mostrare il rifiuto assoluto alle accuse ricevute nelle ultime ore e negare pubblicamente ed enfaticamente una presunta implicazione truccando la partita giocata contro il Getafe CF (2-2) al Colosseo Alfonso Pérez, corrispondente al 38 ° giorno della scorsa stagione. Come ha ripetutamente affermato, il club condanna e ripudia tutti questi tipi di comportamento che danneggiano l’essenza dello sport e della competizione e ribadisce i suoi principi di trasparenza, etica, integrità e correttezza come valori fondamentali all’interno del filosofia dell’entità. Allo stesso modo, Villarreal CF studierà e valuterà la possibilità di intraprendere un’azione legale in questa situazione».

COMUNICATO GETAFE – «Vista la diffusione delle notizie apparse in relazione al presunto coinvolgimento del nostro giocatore, Jorge Molina, in una presunta partita truccata, il GETAFE CF, vuole offrirgli il suo supporto incondizionato. Rimpiangiamo la grave violazione del suo diritto fondamentale, la presunzione di innocenza, e vogliamo diffondere un messaggio di rifiuto e negare categoricamente qualsiasi implicazione relativa a questa materia e a questo tipo di condotta. La diffusione di tali notizie infondate e ingiustificate danneggia l’immagine del nostro giocatore e il suo ambiente personale e familiare e, per estensione, quello di questa entità, e pertanto, dichiariamo che il Club si riserva il diritto di esercitare qualsiasi azione civile o penale che possa corrispondere ad essa. Di fronte a quegli individui o entità legali che danno o forniscono credibilità, fanno commenti o aiutano a diffondere dimostrazioni così serie, gratuite e riprovevoli con qualsiasi mezzo o mezzo di comunicazione e che cercano di mettere in relazione il nostro Giocatore o il Club con tale questione. Getafe CF condanna pubblicamente questo tipo di condotta e non tollererà che la sua reputazione sia offuscata, né sarà messa in dubbio la sua integrità.»