Spagna, l’ombra del calcioscommesse su Getafe-Villareal. I dettagli

In Spagna sta destando molto scalpore l’operazione “Oikos” che sta gettando l’ombra del calcioscommesse sul alcune partite

La Spagna trema. Secondo quanto riporta Marca ci potrebbero essere stati dei casi di calcioscommesse in Liga. La Polizia ha chiesto al tribunale di Huesca l’elenco delle chiamate effettuate dal telefono di Jorge Molina (capitano del Getafe), dell’ex Elche Francisco Esteban Granados e di Miguel Ángel Tena, allenatore delle giovanili del Villarreal.

L’indagine si basa sulle conversazioni avute tra Carlos Aranda e Paco Estaban, in cui il primo chiede al secondo di contattare Molina per informarsi sulla situazione relativa a Getafe-Villarreal, match dell’ultima giornata della Liga 2018/19 terminato sul punteggio di 2-2. Informazioni preziosi che sarebbero servite a piazzare una scommessa sulla partita, che allo stesso tempo dipendeva dal risultato di Valladolid-Valencia, decisivo per la qualificazione in Champions League dei ‘Pipistrelli’ che vinsero per 2-0 quell’incontro assicurandosi il quarto posto con due lunghezze di vantaggio proprio sul Getafe. Ad un certo punto della conversazione, è sicuro che i giocatori del Villarreal abbiano ricevuto la promessa di incassare 2 milioni di euro se si lasciano vincere dalla squadra Azulón.