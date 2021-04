Calenda: «Il campo parla. State capendo chi è il vero Osimhen»

L’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda ha parlato a Radio Marte della stagione del suo assistito con la maglia del Napoli

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte ha preso parola Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen e ha voluto chiarire una volta per tutte alcune questioni sull’attaccante nigeriano.

«Sono state dette tante cose su di lui. È stato fermo 90 giorni per una botta alla testa e poi per il covid. Qualunque atleta ci avrebbe messo del tempo per recuperare la forma. Ma ora state iniziando a capire chi è Osimhen: un giocatore solare, genuino, vero. Quello che esprime in campo è il suo stato d’animo. Ho sentito tanti giudizi affrettati, ma lui ha volontà di far bene e si trova benissimo con i compagni. Poi non sempre le cose possono andare in maniera perfetta»