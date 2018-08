Mancano poco più di due settimane per l’inizio della nuova Serie A che prenderà il via il 18 agosto. Il calendario del campionato offre emozioni sin dalle prime giornate

Parte il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2018-2019 che si aprirà sabato 18 agosto con il match tra Chievo Verona e Juventus. Ad inaugurare il nuovo campionato sarà, difatti, il club bianconero con il suo nuovo acquisto Cristiano Ronaldo, mentre l’anticipo serale servirà ai tifosi il primo big match della stagione tra Lazio e Napoli. Non mancheranno le novità durante questo campionato che vedrà in scena nuove fasce orarie per le gare (l’anticipo sabato alle 15, la domenica alle 18 e il monday match) e il cosiddetto “boxing day” con un turno di Serie A il 26 dicembre. Le squadre andranno in vacanza per le feste natalizie, difatti, dopo il 29 dicembre, in cui si disputerà la 19a giornata, per poi tornare in campo il 20 gennaio con il primo turno di ritorno.

Oltre alle vacanze natalizie, il calendario prevede quattro soste durante tutta la stagione per far spazio alle gare delle Nazionali, impegnate in amichevoli e nelle qualificazioni all’Europeo 2020: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo. Anche quest’anno il calendario prevede, altresì, dei turni infrasettimanali, due in programma durante la 6a giornata di andata (26 settembre 2018) e l’11a giornata di ritorno (3 aprile 2019).

Una Serie A che promette, dunque, emozioni visti gli arrivi di Cristiano Ronaldo e di altri giocatori molto forti che possono dar nuovamente lustro al nostro campionato. Dando uno sguardo al calendario si nota che i big match in programma infiammeranno sin da subito i tifosi con un Lazio-Napoli alla prima giornata, e durante la seconda ben due grandi sfide: Napoli-Milan e Juventus-Lazio. Gli appuntamenti più attesi dai tifosi, però, sono sicuramente i derby tra le squadre di alta classifica, gare ad alto coefficiente che quasi mai deludono le attese. Il primo grande derby in programma è quello della Capitale tra Roma e Lazio, il 30 settembre alla settima giornata, durante la quale si disputa un’altra super sfida tra Juventus e Napoli. Il derby della Madonnina, invece, sarà disputato nel corso della 9a giornata il 21 ottobre. Infine per il cosiddetto derby d’Italia i tifosi dovranno attendere il 9 dicembre (15° giornata). Al seguente link è possibile scaricare il calendario Serie A 2018-2019 in formato PDF: Download | CALENDARIO SERIE A FORMATO PDF