Calendario Serie A 2022/23: squadre, giornate, risultati e classifica

Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, risultati e classifica. Calendario Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 ha preso forma venerdì 24 giugno, quando con il sorteggio, effettuato in via telematica, è stato stilato il calendario ufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 le squadre al via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar 2022, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione.

Le squadre

Alla Serie A 2022/23 parteciperanno 20 squadre: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana, più le 3 neopromosse Lecce, Cremonese e Monza.

Date Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 inizierà nel fine settimana che precede Ferragosto, con le partite che si giocheranno fra sabato 13 e domenica 14, e si concluderà domenica 4 giugno 2023.

Quando inizia la Serie A 2022/23?

Sabato 13 agosto 2022

Turni infrasettimanali

I turni infrasettimanali della Serie A 2022/23 saranno in tutto 4, nelle seguenti date:

31 agosto 2022;

9 novembre 2022;

4 gennaio 2023;

3 maggio 2023.

Soste Serie A

19-27 settembre 2022 (Nations League): 9 giorni;

14 novembre 2022-4 gennaio 2022 (Mondiali Qatar 2022): 52 giorni;

20-26 marzo 2023 (Qualificazioni Euro 2024): 7 giorni.

Quando finisce la Serie A 2022/23?

Domenica 4 giugno 2023

Sorteggio Calendario Serie A 2022/23

Con ampio anticipo rispetto al passato, venerdì 24 giugno, a partire da mezzogiorno, il sorteggio ha definito la composizione delle 38 giornate del massimo campionato e l’ordine delle 380 partite.

Come nella scorsa stagione, il calendario della Serie A 2022/23 sarà asimmetrico, ovvero non ci sarà corrispondenza fra girone di andata e girone di ritorno.

«Il calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto – ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A –. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l’anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimettrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend».

Prima del sorteggio la Lega di Serie A ha stabilito i criteri che lo regoleranno:

È prevista assoluta alternanza delle gare interne di queste coppie di squadre:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

Visto il calendario asimmetrico, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri ;

; Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter , Juventus , Lazio , Milan , Napoli e Roma ;

non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra , , , , e ; Alla prima e all’ ultima giornata non potranno essere programmati i derby . Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti;

e all’ giornata . Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti; Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/22 ;

; Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti;

non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti; Nell’ ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionati precedenti;

non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionati precedenti; Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

Il sorteggio del Calendario Serie A 2022/23 è visibile in diretta streaming su DAZN, anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e IPad attraverso l’apposita applicazione. L’evento è inoltre visibile gratuitamente sul canale Youtube ufficiale della Lega di Serie A.

Calendario Serie A 2022/23: le 38 giornate

GIRONE DI ANDATA

1ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 14/08 Da definire FIORENTINA-CREMONESE – 14/08 Da definire VERONA-NAPOLI – 14/08 Da definire JUVENTUS-SASSUOLO – 14/08 Da definire LAZIO-BOLOGNA – 14/08 Da definire LECCE-INTER – 14/08 Da definire MILAN-UDINESE – 14/08 Da definire MONZA-TORINO – 14/08 Da definire SALERNITANA-ROMA – 14/08 Da definire SAMPDORIA-ATALANTA – 14/08 Da definire SPEZIA-EMPOLI –

2ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 21/08 Da definire ATALANTA-MILAN – 21/08 Da definire BOLOGNA-VERONA – 21/08 Da definire EMPOLI-FIORENTINA – 21/08 Da definire INTER-SPEZIA – 21/08 Da definire NAPOLI-MONZA – 21/08 Da definire ROMA-CREMONESE – 21/08 Da definire SAMPDORIA-JUVENTUS – 21/08 Da definire SASSUOLO-LECCE – 21/08 Da definire TORINO-LAZIO – 21/08 Da definire UDINESE-SALERNITANA –

3ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 28/08 Da definire CREMONESE-TORINO – 28/08 Da definire FIORENTINA-NAPOLI – 28/08 Da definire VERONA-ATALANTA – 28/08 Da definire JUVENTUS-ROMA – 28/08 Da definire LAZIO-INTER – 28/08 Da definire LECCE-EMPOLI – 28/08 Da definire MILAN-BOLOGNA – 28/08 Da definire MONZA-UDINESE – 28/08 Da definire SALERNITANA-SAMPDORIA – 28/08 Da definire SPEZIA-SASSUOLO –

4ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 31/08 Da definire ATALANTA-TORINO – 31/08 Da definire BOLOGNA-SALERNITANA – 31/08 Da definire EMPOLI-VERONA – 31/08 Da definire INTER-CREMONESE – 31/08 Da definire JUVENTUS-SPEZIA – 31/08 Da definire NAPOLI-LECCE – 31/08 Da definire ROMA-MONZA – 31/08 Da definire SAMPDORIA-LAZIO – 31/08 Da definire SASSUOLO-MILAN – 31/08 Da definire UDINESE-FIORENTINA –

5ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 04/09 Da definire CREMONESE-SASSUOLO – 04/09 Da definire FIORENTINA-JUVENTUS – 04/09 Da definire VERONA-SAMPDORIA – 04/09 Da definire LAZIO-NAPOLI – 04/09 Da definire MILAN-INTER – 04/09 Da definire MONZA-ATALANTA – 04/09 Da definire SALERNITANA-EMPOLI – 04/09 Da definire SPEZIA-BOLOGNA – 04/09 Da definire TORINO-LECCE – 04/09 Da definire UDINESE-ROMA –

6ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 11/09 Da definire ATALANTA-CREMONESE – 11/09 Da definire BOLOGNA-FIORENTINA – 11/09 Da definire EMPOLI-ROMA – 11/09 Da definire INTER-TORINO – 11/09 Da definire JUVENTUS-SALERNITANA – 11/09 Da definire LAZIO-VERONA – 11/09 Da definire LECCE-MONZA – 11/09 Da definire NAPOLI-SPEZIA – 11/09 Da definire SAMPDORIA-MILAN – 11/09 Da definire SASSUOLO-UDINESE –

7ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 18/9 Da definire BOLOGNA-EMPOLI – 18/9 Da definire CREMONESE-LAZIO – 18/9 Da definire FIORENTINA-VERONA – 18/9 Da definire MILAN-NAPOLI – 18/9 Da definire MONZA-JUVENTUS – 18/9 Da definire ROMA-ATALANTA – 18/9 Da definire SALERNITANA-LECCE – 18/9 Da definire SPEZIA-SAMPDORIA – 18/9 Da definire TORINO-SASSUOLO – 18/9 Da definire UDINESE-INTER –

8ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 02/10 Da definire ATALANTA-FIORENTINA – 02/10 Da definire EMPOLI-MILAN – 02/10 Da definire VERONA-UDINESE – 02/10 Da definire INTER-ROMA – 02/10 Da definire JUVENTUS-BOLOGNA – 02/10 Da definire LAZIO-SPEZIA – 02/10 Da definire LECCE-CREMONESE – 02/10 Da definire NAPOLI-TORINO – 02/10 Da definire SAMPDORIA-MONZA – 02/10 Da definire SASSUOLO-SALERNITANA –

9ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 09/10 Da definire BOLOGNA-SAMPDORIA – 09/10 Da definire CREMONESE-NAPOLI – 09/10 Da definire FIORENTINA-LAZIO – 09/10 Da definire MILAN-JUVENTUS – 09/10 Da definire MONZA-SPEZIA – 09/10 Da definire ROMA-LECCE – 09/10 Da definire SALERNITANA-VERONA – 09/10 Da definire SASSUOLO-INTER – 09/10 Da definire TORINO-EMPOLI – 09/10 Da definire UDINESE-ATALANTA –

10ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 16/10 Da definire ATALANTA-SASSUOLO – 16/10 Da definire EMPOLI-MONZA – 16/10 Da definire VERONA-MILAN – 16/10 Da definire INTER-SALERNITANA – 16/10 Da definire LAZIO-UDINESE – 16/10 Da definire LECCE-FIORENTINA – 16/10 Da definire NAPOLI-BOLOGNA – 16/10 Da definire SAMPDORIA-ROMA – 16/10 Da definire SPEZIA-CREMONESE – 16/10 Da definire TORINO-JUVENTUS –

11ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 23/10 Da definire ATALANTA-LAZIO – 23/10 Da definire BOLOGNA-LECCE – 23/10 Da definire CREMONESE-SAMPDORIA – 23/10 Da definire FIORENTINA-INTER – 23/10 Da definire JUVENTUS-EMPOLI – 23/10 Da definire MILAN-MONZA – 23/10 Da definire ROMA-NAPOLI – 23/10 Da definire SALERNITANA-SPEZIA – 23/10 Da definire SASSUOLO-VERONA – 23/10 Da definire UDINESE-TORINO –

12ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 30/10 Da definire CREMONESE-UDINESE – 30/10 Da definire EMPOLI-ATALANTA – 30/10 Da definire VERONA-ROMA – 30/10 Da definire INTER-SAMPDORIA – 30/10 Da definire LAZIO-SALERNITANA – 30/10 Da definire LECCE-JUVENTUS – 30/10 Da definire MONZA-BOLOGNA – 30/10 Da definire NAPOLI-SASSUOLO – 30/10 Da definire SPEZIA-FIORENTINA – 30/10 Da definire TORINO-MILAN –

13ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 06/11 Da definire ATALANTA-NAPOLI – 06/11 Da definire BOLOGNA-TORINO – 06/11 Da definire EMPOLI-SASSUOLO – 06/11 Da definire JUVENTUS-INTER – 06/11 Da definire MILAN-SPEZIA – 06/11 Da definire MONZA-VERONA – 06/11 Da definire ROMA-LAZIO – 06/11 Da definire SALERNITANA-CREMONESE – 06/11 Da definire SAMPDORIA-FIORENTINA – 06/11 Da definire UDINESE-LECCE –

14ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 09/11 Da definire CREMONESE-MILAN – 09/11 Da definire FIORENTINA-SALERNITANA – 09/11 Da definire VERONA-JUVENTUS – 09/11 Da definire INTER-BOLOGNA – 09/11 Da definire LAZIO-MONZA – 09/11 Da definire LECCE-ATALANTA – 09/11 Da definire NAPOLI-EMPOLI – 09/11 Da definire SASSUOLO-ROMA – 09/11 Da definire SPEZIA-UDINESE – 09/11 Da definire TORINO-SAMPDORIA –

15ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 13/11 Da definire ATALANTA-INTER – 13/11 Da definire BOLOGNA-SASSUOLO – 13/11 Da definire EMPOLI-CREMONESE – 13/11 Da definire VERONA-SPEZIA – 13/11 Da definire JUVENTUS-LAZIO – 13/11 Da definire MILAN-FIORENTINA – 13/11 Da definire MONZA-SALERNITANA – 13/11 Da definire NAPOLI-UDINESE – 13/11 Da definire ROMA-TORINO – 13/11 Da definire SAMPDORIA-LECCE –

16ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 04/01 Da definire CREMONESE-JUVENTUS – 04/01 Da definire FIORENTINA-MONZA – 04/01 Da definire INTER-NAPOLI – 04/01 Da definire LECCE-LAZIO – 04/01 Da definire ROMA-BOLOGNA – 04/01 Da definire SALERNITANA-MILAN – 04/01 Da definire SASSUOLO-SAMPDORIA – 04/01 Da definire SPEZIA-ATALANTA – 04/01 Da definire TORINO-VERONA – 04/01 Da definire UDINESE-EMPOLI –

17ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 08/01 Da definire BOLOGNA-ATALANTA – 08/01 Da definire FIORENTINA-SASSUOLO – 08/01 Da definire VERONA-CREMONESE – 08/01 Da definire JUVENTUS-UDINESE – 08/01 Da definire LAZIO-EMPOLI – 08/01 Da definire MILAN-ROMA – 08/01 Da definire MONZA-INTER – 08/01 Da definire SALERNITANA-TORINO – 08/01 Da definire SAMPDORIA-NAPOLI – 08/01 Da definire SPEZIA-LECCE –

18ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 15/01 Da definire ATALANTA-SALERNITANA – 15/01 Da definire CREMONESE-MONZA – 15/01 Da definire EMPOLI-SAMPDORIA – 15/01 Da definire INTER-VERONA – 15/01 Da definire LECCE-MILAN – 15/01 Da definire NAPOLI-JUVENTUS – 15/01 Da definire ROMA-FIORENTINA – 15/01 Da definire SASSUOLO-LAZIO – 15/01 Da definire TORINO-SPEZIA – 15/01 Da definire UDINESE-BOLOGNA –

19ª Giornata

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO 22/01 Da definire BOLOGNA-CREMONESE – 22/01 Da definire FIORENTINA-TORINO – 22/01 Da definire VERONA-LECCE – 22/01 Da definire INTER-EMPOLI – 22/01 Da definire JUVENTUS-ATALANTA – 22/01 Da definire LAZIO-MILAN – 22/01 Da definire MONZA-SASSUOLO – 22/01 Da definire SALERNITANA-NAPOLI – 22/01 Da definire SAMPDORIA-UDINESE – 22/01 Da definire SPEZIA-ROMA –

GIRONE DI RITORNO

20ª Giornata

21ª Giornata

22ª Giornata

23ª Giornata

24ª Giornata

25ª Giornata

26ª Giornata

27ª Giornata

28ª Giornata

29ª Giornata

30ª Giornata

31ª Giornata

32ª Giornata

33ª Giornata

34ª Giornata

35ª Giornata

36ª Giornata

37ª Giornata

38ª Giornata

Dove vedere la Serie A 2022/23 in tv e streaming

La Serie A 2022/23 sarà trasmessa da DAZN e Sky. I dettagli saranno resi noti nelle settimane precedenti l’inizio del campionato.