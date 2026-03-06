Connect with us
Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 31ª giornata: quando si giocherà a Pasqua e Pasquetta. Date e orari ufficiali

Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 31ª giornata: date e orari ufficiali delle partite a Pasqua e Pasquetta. Il programma completo

La 31ª giornata di Serie A si aprirà ufficialmente sabato 4 aprile alle ore 15.00 con la delicata sfida tra Sassuolo e Cagliari. In contemporanea, da palinsesto, è in programma anche l’incrocio tra Lecce e Atalanta. Tuttavia, quest’ultima gara potrebbe subire variazioni: la partita verrebbe infatti spostata alle ore 15.00 di lunedì nel caso in cui i bergamaschi non dovessero riuscire ad accedere ai quarti di finale di Champions League. A seguire, il sabato calcistico proporrà Verona-Fiorentina alle ore 18.00, seguita in serata dal posticipo dell’Olimpico tra Lazio e Parma.

La domenica di Pasqua: riflettori puntati su Inter-Roma

La giornata festiva di domenica 5 aprile comincerà alle ore 15.00 con la sfida tra Cremonese e Bologna, un match che precederà l’incontro delle 18.00 tra Pisa e Torino. Il piatto forte della giornata, però, arriverà in prima serata: alle ore 20.45 i riflettori illumineranno il primo vero big match di questo turno, con l’attesissima sfida d’alta quota tra Inter e Roma.

Il tabellone di Pasquetta e il gran finale con Napoli-Milan

Il programma del lunedì dell’Angelo dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione dell’Atalanta in Champions League dopo la durissima doppia sfida contro il Bayern Monaco. Se i ragazzi guidati da Raffaele Palladino non dovessero passare il turno europeo, la gara Udinese-Como si giocherebbe alle 12.30, con la Dea impegnata a Lecce alle 15.00. In caso contrario, l’Atalanta resterebbe al sabato e Udinese-Como slitterebbe alle 15.00.

Le ultime due sfide, in programma tra le 18.00 e le 20.45, regaleranno un epilogo scoppiettante: prima andrà in scena Juventus-Genoa, seguita dal secondo spettacolare big match di giornata, Napoli-Milan, la gara perfetta per chiudere col botto la tre giorni di Pasqua.

