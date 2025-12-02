Calhanoglu-Inter, addio imminente per il centrocampista nerazzurro? La situazione non lascia dubbi

Calhanoglu-Inter, il rinnovo resta un’incognita: Galatasaray sullo sfondo. La situazione attuale

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter continua a essere uno dei temi più delicati in casa nerazzurra. Il centrocampista turco, 31 anni, è un pilastro tecnico e tattico della squadra, fondamentale per costruzione e gestione del gioco, ma il suo rinnovo contrattuale resta ancora bloccato. La situazione viene definita dalla stampa come “un limbo”, con poche certezze sul prossimo passo.

Durante l’estate scorsa, sia il Fenerbahce che il Galatasaray hanno sondato il terreno, ma l’Inter non ha ricevuto offerte ritenute congrue. Così Calhanoglu è rimasto a Milano, considerato imprescindibile dallo staff tecnico per il suo contributo sia in fase offensiva che difensiva. Tuttavia, il nodo contrattuale pesa sempre di più, e le possibilità di una separazione non possono essere escluse.

Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione definitiva sul futuro del regista turco potrebbe slittare alla prossima estate. L’età del giocatore e le sue ambizioni personali sono elementi che rendono complesso un rinnovo immediato a lungo termine. Il rischio di vedere Calhanoglu lasciare l’Inter appare quindi concreto, soprattutto con il Galatasaray pronto a offrire un ruolo centrale e un ingaggio significativo, rappresentando una tentazione concreta per un ritorno in patria da protagonista.

Sul campo, però, Calhanoglu resta uno dei leader tecnici dell’Inter, tra i migliori registi della Serie A e tra i più completi in Europa nel suo ruolo. La squadra di Milano dovrà quindi affrontare una scelta cruciale: confermare il turco come fulcro del progetto tattico o iniziare a pianificare il dopo-Calhanoglu, scenario non semplice da gestire, vista l’importanza del giocatore nella struttura nerazzurra.

Il futuro è dunque apertissimo: tra rinnovo incerto e tentazioni estere, la posizione di Calhanoglu all’Inter sarà uno dei dossier più caldi dei prossimi mesi.

