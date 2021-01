Hakan Calhanoglu è tornato negativo al Coronavirus ed ha mostrato tutta la sua felicità sui social: «I’m back»

Ottime notizie per Calhanoglu e per il Milan di Stefano Pioli. Il giocatore turco, infatti, ha superato la positività al Coronavirus ed è pronto a tornare in campo già domani contro il Bologna di Mihajlovic.

Il turco è stato fermato per due settimane dal Covid, ma tramite Instagram fa sapere che il contagio è ormai alle spalle.