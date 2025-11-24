 Cambiaso carica la Juve: «Consapevole dei propri mezzi»
Connect with us

Juventus News

Cambiaso carica la Juve: «Consapevole dei propri mezzi. Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

24 secondi ago

on

By

cambiaso 1

Cambiaso alla vigilia di Bodo Glimt-Juve: “Partita durissima, dobbiamo fare punti”

Archiviare i quattro pareggi consecutivi e ottenere la prima vittoria europea: è questo l’obiettivo della Juve alla vigilia della trasferta contro il Bodo/Glimt. La squadra bianconera si prepara a sfidare i norvegesi nel quinto turno della fase a gironi di Champions League 2025/26, consapevole che i tre punti diventano fondamentali per non compromettere il cammino europeo.

In conferenza stampa, Andrea Cambiaso ha presentato il match, sottolineando la difficoltà dell’impegno: “Sarà difficilissimo – ha dichiarato il laterale bianconero a Sky – ho parlato anche con Vicario, che è stato qui poco fa. Sarà un’esperienza diversa, con condizioni particolari, ma dovremo farci trovare pronti”. L’ex Genoa ha evidenziato come la trasferta norvegese richieda concentrazione, adattamento alle condizioni climatiche e attenzione a ogni dettaglio, elementi fondamentali per il successo della Juve in questa sfida cruciale.

Il terzino ha poi parlato del margine di errore praticamente nullo: “Il nostro margine di errore è vicino allo zero. Dobbiamo fare punti, vincere questa partita e prepararci perché sarà dura. Ogni dettaglio sarà importante, e la squadra deve essere concentrata dall’inizio alla fine”. Cambiaso ha così ribadito la pressione che grava sul gruppo bianconero e la necessità di approcciare la partita con mentalità vincente.

Ampio spazio anche ai consigli e alle indicazioni del tecnico Luciano Spalletti: “A parte l’ultima partita dove non siamo stati al livello giusto – e siamo i primi a essercene resi conto – nelle altre abbiamo fatto buone partite. Domani sarà strana, dovremo stare sul pezzo. Spalletti ci sta dicendo di continuare a lavorare: l’unica soluzione è quella, lavorare e alzare il livello tecnico”.

In sintesi, la Juve si presenta in Norvegia con grande concentrazione, guidata dai consigli dello staff tecnico e dalla determinazione dei giocatori come Cambiaso, pronti a invertire la rotta in Champions League. La sfida contro il Bodo/Glimt sarà dura, ma il messaggio del laterale è chiaro: è tempo di fare punti e dimostrare il valore europeo della squadra bianconera.

Related Topics:

Juventus News

Spalletti pre Bodo Glimt Juve: «Sarà una gara abbastanza combattuta. Io credo che la squadra possa…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

15 minuti ago

on

24 Novembre 2025

By

juventus 120 milioni persi
Continue Reading

Hanno Detto

Capuano consiglia alla Fiorentina: «Hai visto la Juve con i ‘tifosi’? Sarebbe carino che anche a Firenze, dopo lo spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

24 Novembre 2025

By

giovanni capuano
Continue Reading