Cambiaso carica la Juve: «Consapevole dei propri mezzi. Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra»

Cambiaso alla vigilia di Bodo Glimt-Juve: “Partita durissima, dobbiamo fare punti”

Archiviare i quattro pareggi consecutivi e ottenere la prima vittoria europea: è questo l’obiettivo della Juve alla vigilia della trasferta contro il Bodo/Glimt. La squadra bianconera si prepara a sfidare i norvegesi nel quinto turno della fase a gironi di Champions League 2025/26, consapevole che i tre punti diventano fondamentali per non compromettere il cammino europeo.

In conferenza stampa, Andrea Cambiaso ha presentato il match, sottolineando la difficoltà dell’impegno: “Sarà difficilissimo – ha dichiarato il laterale bianconero a Sky – ho parlato anche con Vicario, che è stato qui poco fa. Sarà un’esperienza diversa, con condizioni particolari, ma dovremo farci trovare pronti”. L’ex Genoa ha evidenziato come la trasferta norvegese richieda concentrazione, adattamento alle condizioni climatiche e attenzione a ogni dettaglio, elementi fondamentali per il successo della Juve in questa sfida cruciale.

Il terzino ha poi parlato del margine di errore praticamente nullo: “Il nostro margine di errore è vicino allo zero. Dobbiamo fare punti, vincere questa partita e prepararci perché sarà dura. Ogni dettaglio sarà importante, e la squadra deve essere concentrata dall’inizio alla fine”. Cambiaso ha così ribadito la pressione che grava sul gruppo bianconero e la necessità di approcciare la partita con mentalità vincente.

Ampio spazio anche ai consigli e alle indicazioni del tecnico Luciano Spalletti: “A parte l’ultima partita dove non siamo stati al livello giusto – e siamo i primi a essercene resi conto – nelle altre abbiamo fatto buone partite. Domani sarà strana, dovremo stare sul pezzo. Spalletti ci sta dicendo di continuare a lavorare: l’unica soluzione è quella, lavorare e alzare il livello tecnico”.

In sintesi, la Juve si presenta in Norvegia con grande concentrazione, guidata dai consigli dello staff tecnico e dalla determinazione dei giocatori come Cambiaso, pronti a invertire la rotta in Champions League. La sfida contro il Bodo/Glimt sarà dura, ma il messaggio del laterale è chiaro: è tempo di fare punti e dimostrare il valore europeo della squadra bianconera.