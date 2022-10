Real Madrid e le altre: dove vedere chi è in testa

Un turno di campionato tutto in casa quello di chi sta guidando i campionati. Ecco l’ordine di apparizione dei principali tornei in Europa, mentre in Eredivisie l’Ajax non giocherà, avendo chiesto il rinvio per preparare meglio l’ultima sfida in Champions League contro i Rangers, che assegnerà un posto nei turni a eliminazione diretta dell’Europa League.

Sabato 29 ottobre 2022

ore 15 Napoli-Sassuolo (Dazn). Occasione per la squadra di Spalletti per mettere pressione al Milan, che domani sera potrebbe scendere in campo a Torino con un distacco di 6 punti

ore 17 Psg-Troyes (Sky). Il Lens si è avvicinato con un bel 3-0 ieri sera sul Tolosa. Mbappé e Messi sono in dubbio, ma i parigini vogliono tornare subito a +5 in classifica

Domenica 30 ottobre 2022

ore 15 Arsenal-Nottingham (Sky). Prima contro ultima. La classica trappola nella quale i Gunners non devono cascare, a maggior ragione dopo la sconfitta per 2-0 a Eindhoven in Europa League

ore 15,30 Union Berlino-Borussia Moenchengladbach (Sky). La capolista ha un nugolo di avversarie in pochi punti pronte ad approfittare di un passo falso casalingo per saltarle addosso (su tutti, ovviamente, il Bayern)

ore 16,15 Real Madrid-Girona (Dazn). Prima contro terzultima. Decisamente più problematico l’impegno di stasera del Barcellona di Xavi a Valencia, casa Gattuso.