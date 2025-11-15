Cancellieri, la situazione si complica in casa Lazio? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Calcio News 24

Cancellieri, nuova incognita per la Lazio: la questione rinnovi si complica. La situazione attuale

La situazione rinnovi in casa Lazio continua a essere uno dei temi più delicati e discussi delle ultime settimane. Il club biancoceleste sta affrontando un momento di grande incertezza, legato a contratti in scadenza, richieste dei giocatori e limiti economici imposti dalle normative federali. In questo contesto, anche Cancellieri rischia di diventare un nuovo caso, aggiungendosi alla lunga lista di situazioni da risolvere.

La società sta già monitorando diverse posizioni contrattuali complicate. Gila rappresenta il nodo più importante, con Milan e Inter che osservano attentamente l’evoluzione della sua situazione. Allo stesso modo, anche Romagnoli, Basic, Vecino e Marusic arriveranno alla scadenza nel 2026, mentre Pedro ha già annunciato il proprio addio al termine della stagione. Una serie di dossier aperti che rendono il lavoro della dirigenza particolarmente complesso.

In mezzo a queste incertezze, prende corpo anche la posizione di Cancellieri, cresciuto notevolmente nella prima parte di stagione prima dell’infortunio. Proprio le sue ottime prestazioni hanno spinto il suo agente a muoversi con decisione: nelle settimane scorse avrebbe infatti preso contatti con l’area tecnica della Lazio per esplorare la possibilità di un rinnovo. L’obiettivo è quello di ottenere un riconoscimento economico e contrattuale adeguato alla crescita del giocatore.

Tuttavia, la Lazio si trova in una fase in cui ogni scelta va ponderata con estrema attenzione. Le limitazioni legate ai parametri economici impongono prudenza: la società non può al momento permettersi rinnovi in aumento, se non a fronte di operazioni in uscita o di una significativa riduzione del rapporto tra costi e ricavi. Ciò significa che anche per Cancellieri, come per gli altri, il margine di manovra è ridotto.

Questa situazione rischia di generare nuovi malumori all’interno dello spogliatoio. Se da una parte il club desidera trattenere i giocatori considerati centrali nel progetto tecnico, dall’altra la rigidità delle condizioni economiche potrebbe spingere alcuni a valutare soluzioni alternative. E proprio Cancellieri, vista la giovane età e il potenziale, rappresenta un profilo che potrebbe attirare l’interesse di altre squadre qualora non arrivasse un segnale chiaro dalla società.

La Lazio dovrà quindi decidere come muoversi nelle prossime settimane per non perdere il controllo della situazione. Il rischio è che la questione rinnovi si trasformi in un problema strutturale, con ripercussioni anche sul mercato e sulla serenità del gruppo. In tutto questo, il caso Cancellieri diventa emblematico: un talento in crescita che, tra aspettative e incertezze, aspetta di conoscere il suo futuro.

