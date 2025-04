Candreva: «Salernitana fortunata ad avere Iervolino, ha una dote rara. Addio? Ho ancora un rimpianto»

Le parole di Antonio Candreva, ex esterno della Salernitana, sul suo addio al club campano nella scorsa stagione. Tutti i dettagli in merito

Antonio Candreva ha parlato ai canali ufficiali della Salernitana sulla sua avventura con il club campano.

ULTIMO ANNO – «La retrocessione dello scorso anno è stata molto brutta perché non abbiamo combattuto. Nessuno se l’aspettava dopo il percorso fatto l’anno precedente. Le responsabilità le ho sempre prese nella mia carriera ed anche l’anno scorso ho continuato a farlo. Non è successo solamente negli ultimi anni di Salerno. Dispiace per come sia finita perché retrocedere così è stato brutto soprattutto per i tifosi».

SALERNITANA – «Qui ho trovato una grande tifoseria che mi ha voluto bene dal primo giorno e ci sono rimasto male perché non ci sono riuscito a salvare la Salernitana insieme ai miei compagni. E’ stato un brutto passaggio della mia carriera. Dispiace per l’ultimo anno perché come detto prima avrei chiuso la carriera con un giro di campo in uno stadio pieno mentre l’ho chiusa con tristezza da parte di tutti, io in primis».

IERVOLINO – «Ad averne di presidenti come Iervolino. A volte ci siamo scambiati delle parole e delle chiacchiere, ho detto che alcune volte era troppo buono con la squadra avendo avuto trascorsi con presidenti più tosti. Il problema è che come sbaglia il presidente sbaglia anche l’allenatore e sbagliano anche i giocatori. Salerno deve essere contenta di essere rappresentata da un presidente che ci mette la faccia anche se nell’ultimo periodo non è stato troppo presente».