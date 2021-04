Cannavaro racconta: «La reclusione a Doha? C’è stata un po’ di tensione»

Fabio Cannavaro racconta la disavventura a Doha dopo l’eliminazione dalla Champions asiatica: ecco le parole dell’ex difensore

Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere della Sera, racconta la reclusione in albergo a Doha per 12 giorni dopo l’elimiazione dalla Champions asiatica.

«C’è stato un equivoco con l’organizzazione e con la società. Avevamo un visto d’entrata unico e non potevamo uscire. Non potevamo cioè fare ritorno in Italia, come avremmo voluto, ma dovevamo passare per la Cina, facendo la necessaria quarantena. C’è stata un po’ di tensione, ma poi tutto si è risolto».