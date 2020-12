Cannavaro, Ferrara e Bagni amarcord su Maradona: «Per i napoletani quasi un santo» – VIDEO

Diego Armando Maradona raccontato da chi lo ha vissuto molto da vicino: Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara e Salvatore Bagni lo ricordano in alcuni estratti dal nostro archivio video

Il viaggio nel ricordo di Maradona prosegue con le testimonianze estremamente vintage di qualcuno che lo ha conosciuto nel profondo. Da amici e compagni di squadra come nel caso di Ciro Ferrara e Salvatore Bagni, da talento delle giovanili in adorazione qual era Fabio Cannavaro.

Proprio il capitano della Nazionale mondiale 2006 si esprime in tutto e per tutto con gli occhi del “napoletano”. Da giovane raccattapalle che ammirava il fuoriclasse argentino sognando di emularne le gesta. Un’adorazione quasi mistica che nella nostra clip si traduce in un «rappresenta quasi come un santo». Una frase che si commenta da sola.

Straordinario amico di Diego è e sarà per sempre Ciro Ferrara. I due hanno sostanzialmente vissuto insieme l’epopea vincente del Napoli: il 1984, anno in cui sbarcò “El Diez”, segnò anche infatti gli inizi del difensore partenopeo in prima squadra.

Stessa stagione nella quale in maglia azzurra arrivò anche Salvatore Bagni. Centrocampista completo, di rottura e costruzione, fu rinforzo determinante per la crescita di quella squadra che conquistò infine lo storico Scudetto del 1987. Nelle parole del giocatore emiliano, tutto l’affetto di chi ha vissuto Maradona da vicino: «Diego con noi si è sempre comportato perfettamente, è stato un amico. Disponibilità e umiltà, doti che non intravedo neanche nei ragazzi e nei dilettanti».

