Fabio Cannavaro pronto a guidare una Nazionale ai Mondiali 2026: attesa per l’ufficialità

Fabio Cannavaro è vicino a firmare con l’Uzbekistan, qualificato per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo

Una nuova avventura internazionale attende Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e capitano della Nazionale italiana campione del Mondo nel 2006. Il Pallone d’Oro dello stesso anno, oggi allenatore, è pronto a sedersi sulla panchina dell’Uzbekistan, nazionale che ha recentemente conquistato una storica qualificazione ai Mondiali del 2026.

Secondo le ultime indiscrezioni, Cannavaro avrebbe raggiunto un accordo verbale con la federazione uzbeka. Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i documenti ufficiali dovrebbero essere firmati entro le prossime 24-48 ore. L’annuncio ufficiale è quindi atteso a breve, aprendo un nuovo capitolo nella carriera da tecnico dell’ex difensore napoletano.

Cannavaro e la sua carriera da allenatore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Cannavaro ha intrapreso un percorso da allenatore che lo ha portato in diverse realtà internazionali. Ha guidato club in Cina (Guangzhou Evergrande), in Arabia Saudita (Al-Nassr) e più recentemente in Italia con Benevento e Udinese, oltre a una breve parentesi in Croazia con la Dinamo Zagabria. Nel 2019 aveva già ricoperto, seppur per poche settimane, il ruolo di commissario tecnico ad interim della Cina.

Quella con l’Uzbekistan rappresenta però la sua prima vera esperienza da CT di una nazionale maggiore, con la responsabilità di condurre la squadra verso il palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale.

L’Uzbekistan e il sogno Mondiale

La nazionale uzbeka ha scritto la storia qualificandosi per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per il Paese si tratta di un traguardo senza precedenti, e l’arrivo di un tecnico di fama internazionale come Cannavaro è visto come un passo decisivo per affrontare al meglio questa sfida.

La sua esperienza da calciatore, con oltre 130 presenze in azzurro e una carriera ai massimi livelli tra Parma, Inter, Juventus e Real Madrid, unita alla maturità acquisita in panchina, saranno le armi principali su cui l’Uzbekistan punterà per ben figurare al Mondiale.

Una sfida di prestigio

Per Cannavaro, 50 anni, si tratta di un incarico tanto esotico quanto affascinante. Guidare una nazionale emergente in un torneo di portata globale rappresenta una sfida di grande prestigio e responsabilità. L’Uzbekistan, dal canto suo, affida al carisma e all’esperienza del campione del mondo italiano la speranza di scrivere una pagina indimenticabile della propria storia calcistica.