Caos nel Torino: volano stracci tra Juric e il ds Vagnati. La situazione

Sono volate parole grosse tra Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati: il problema principale è il mercato del Torino

Sono volate parole grosse tra Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. Il tecnico del Torino non ha gradito la gestione del mercato in entrata da parte del club e si sarebbe fatto sentire dopo ogni amichevole disputata nel precampionato.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si tratterebbe comunque di una situazione del tutto normale conoscendo gli atteggiamenti di Juric, che quando interviene in prima persona vuole smuovere le acque e non creare dissidi all’interno di spogliatoio e società.