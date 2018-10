La Serie C si costituisce in giudizio con un comunicato stampa, mentre il TAR rinvia l’udienza della Virtus Entella

Si è concluso in giornata al TAR del Lazio il discorso relativo alla modifica del format di Serie B che ritornerebbe ad essere a 20 squadre. Una situazione grottesca che coinvolge 5 società di Serie B e di Serie C quali il Catania, la Ternana, la Virtus Entella, il Carpi e il Robur Siena. A sperare più di tutte è la squadra ligure che chiede l’annessione alla B dopo la sentenza che impone di penalizzare il Cesena (fallito e ripartito dalla Serie D) sulla passata stagione cadetta.

Il comunicato ufficiale della Lega B sul caso Entella

Ma le sorti dell’Entella sono ancora da definirsi. E’ arrivato infatti poco fa il comunicato ufficiale della Lega B in merito: «La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in Serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia.

Figc e Lega B avevano formalmente comunicato alla Virtus Entella che la richiesta di ammissione a partecipare al campionato di B non poteva essere accolta perché le squadre partecipanti (visto l’articolo 49 delle NOIF e con provvedimenti confermati del Tribunale federale nazionale) sono 19. La decisione del Tar sul precedente provvedimento del Collegio di Garanzia per la vicenda Cesena, alla luce di quanto sopra, non rivestiva più i caratteri dell’urgenza in quanto la società Virtus Entella avrebbe dovuto impugnare la previsione del campionato a 19 squadre».

Il comunicato stampa della Serie C

Nella giornata di oggi è arrivato inoltre il comunicato stampa da parte della Serie C. Nel comunicato viene esplicitata la volontà da parte della Serie C di giungere nel minor tempo possibile ad una decisione che dia certezza circa le partecipanti al campionato di B e di C.

In perfetta aderenza alla ratio del Decreto Legge 5 ottobre 2018 n. 115 emanato, vista la «straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (…) anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l’ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso», la Lega Pro si sta adoperando al fine di coniugare l’esigenza di giungere ad una definizione dei giudizi da parte delle società che richiedono il ripescaggio in serie B con quella di garantire la regolarità dei Campionati Serie B e Serie C.

In tale ottica la Lega, proprio al fine di giungere ad una decisione nel minor tempo possibile così da limitare i danni per le proprie associate, si è costituita nei giudizi innanzi al Tar posti in essere ai sensi proprio del D.L. 115/2018. Questa sarà, come è stata, la posizione che la Serie C terrà al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una decisione che dia certezza circa il numero delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B.