Capello: «Super League? Florentino Perez non si arrenderà»

Le dichiarazioni di Fabio Capello sulla Super League e Florentino Perez, suo ex presidente ai tempi del Real Madrid

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport prima del match di Champions League tra Real Madrid e Chelsea, si è soffermato sulla vicenda Super League e su Florentino Perez.

«Questa volta ha sbagliato, è stato un grave errore, soprattutto a livello dei comunicazione. Lui però è un boss: pensa ancora di salvare il progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli e non si arrenderà così facilmente. Anche quando c’ero io il Real aveva gravi problemi finanziari e si salvò grazie alla Comunità di Madrid, mentre adesso non so come potranno salvarsi. La Superlega in passato era già stata un’idea di Berlusconi al Milan e anche io ci avevo lavorato. A Berlusconi non andava giù di uscire dopo una sola partita, visto che a quei tempi la Champions League aveva un diverso».