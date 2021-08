Caputo Sampdoria, è ufficiale: il comunicato del Sassuolo

Calciomercato Sampdoria, arriva anche l’ufficialità: Caputo firma con i blucerchiati. L’attaccante passa in prestito dal Sassuolo

Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Caputo alla Sampdoria. La società blucerchiata ha depositato il contratto. L’attaccante si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto. L’operazione è stata conclusa per un totale di 4 milioni di euro (500 milioni di euro per il prestito e 3.5 milioni di euro per il riscatto), l’obbligo è fissato a un traguardo ragionevole. Per l’attaccante sarebbe pronto un triennale.

«L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: CAPUTO Francesco (classe ’87, attaccante): ceduto a titolo di prestito annuale con obbligo di acquisto alla U.C. Sampdoria».