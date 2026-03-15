“Carnesecchi è già dell’Inter”: sorpresa di mercato a San Siro

Dopo la partita di San Siro finisce nel mirino anche Carnesecchi: per qualcuno è già un nuovo calciatore dell’Inter

Dell’1-1 tra Inter e Atalanta si parlerà a lungo. I padroni di casa hanno finito la partita infuriata per le decisioni di Manganellio, con Chivu espulso dopo aver protestato per un presunto fallo di Sulemana su Dumfries nell’azione che ha portato al gol del pareggio.

A seguire il contatto Frattesi-Scalvini in area bergamasca che ha alimentato le proteste interiste: la società ha optato per il silenzio stampa, un modo per far sentire il proprio malcontento per l’operato dell’arbitro, ma anche per evitare ulteriori sanzioni in caso di dichiarazioni che vanno un po’ oltre le righe.

Ma prima del ‘fattaccio’ Inter-Atalanta era stata una partita normale: i padroni di casa erano partiti in difficoltà, per poi riprendersi con la rete di Esposito. Un gol arrivato con la complicità di Carnesecchi: il portiere è parso un po’ indeciso in occasione della conclusione del 20enne interista e questo è stato a lungo il tema centrale sui social.

Inter, Carnesecchi già nerazzurro: i tifosi sono convinti

L’indecisione di Carnesecchi ha fatto discutere sui social, con molti tifosi (ovviamente non dell’Inter) che hanno parlato di un portiere già in nerazzurro.

Carnesecchi nel mirino della Juve (Instagram Marco Carnesecchi) – Calcionews24.com

Sono diversi i tweet in cui viene detto “Carnesecchi è già dell’Inter” e c’è chi scrive apertamente che “ha già un pre-contratto” con l’Inter. Ovviamente non è così in realtà, anche se i nerazzurri il prossimo anno avranno la necessità di acquistare un estremo difensore. Sommer ha il contratto in scadenza e sembra ormai deciso il suo addio. Così Marotta e Ausilio dovranno prendere un nuovo numero 1: il grande favorito è Vicario, in uscita dal Tottenham, con Caprile come prima alternativa e qualche possibile sorpresa dall’estero.

Carnesecchi, invece, è il grande sogno della Juventus per la porta: i bianconeri vorrebbero cedere Di Gregorio e acquistare un nuovo portiere con l’atalantino che è in cima alle preferenze di Comolli e Chiellini. Il problema è rappresentato dalla richiesta dell’Atalanta: 40 milioni di euro almeno per cedere l’estremo difensore. Un Carnesecchi protagonista di un’ottima stagione finora, soltanto sporcata dall’errore contro l’Inter. Un errore però a cui ha fatto seguito un grande salvataggio su Thuram lanciato da solo in area di rigore.

Chiacchiere da social quelle sul gol di Esposito e l’errore di Carnesecchi, di quelle che lasciano il tempo che trovano. Ma chissà se possano diventare un ‘suggerimento’ per l’Inter e la caccia al portiere di Marotta e Ausilio.