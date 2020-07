Carnevali: «Europa? Teniamo i piedi per terra senza pensare a cose astratte»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Sassuolo.

BERARDI – «Berardi in panchina? Giusto dare spazio ad altri giocatori, visto che giocare due volte a settimana bisogna avere una struttura adatta e dare riposo alla rosa»

EUROPA – «Il nostro obiettivo è migliorarci di domenica in domenica, terminando il campionato con qualche punto in più rispetto alla scorsa stagione. Teniamo i piedi per terra senza pensare a cose che magari non si realizzeranno».

MERCATO – «Il nostro scouting parte dal settore giovanile fino alla prima squadra. L’importante è valorizzare i giocatori per poi cedere i giocatori e fare cassa che ti permetterà di fare una squadra sempre più competitiva. La progettualità è alla base di tutto».

TIFOSI – «Sassuolo ha 40mila abitanti e noi abbiamo 7mila abbonati. Stiamo lavorando per portare sempre più gente allo stadio, non dobbiamo dimenticarci che siamo in una città piccola ma che è cresciuta molto grazie alla famiglia Squinzi. Stiamo facendo dei passi da gigante e sono sicuro che riusciremo a portare sempre più persone allo stadio».