In casa Inter si pensa al nuovo centrocampo: trattativa avanzata con la Roma per Nainggolan, spunta l’ipotesi William Carvalho

Da una parte William Carvalho, dall’altra Radja Nainggolan, in mezzo qualche cessione da mettere a bilancio. L’Inter si muove e il direttore sportivo Piero Ausilio cerca nuovi prospetti per la stagione a venire. Per quanto riguarda Nainggolan ci sono novità e sono positive. Il ds ha già l’ok del calciatore della Roma, che a suo tempo ha dato la disponibilità per tornare a giocare con Luciano Spalletti. L’agente Alessandro Beltrami è uno dei registi dell’operazione, ma adesso bisognerà convincere la Roma. La società giallorossa ingaggerà entro giugno un giovane dell’Inter (Zaniolo? Valietti?) per garantire una plusvalenza ai nerazzurri in ottica Fair Play Finanziario. Questo sbloccherà la cessione di Nainggolan, che dovrebbe avvenire a luglio. Bisogna accordarsi sul prezzo, ma c’è ottimismo.

Oltre al belga, ecco un giocatore protagonista ai Mondiali e dal costo veramente basso. Si tratta di William Carvalho, il quale ha salutato da qualche giorno lo Sporting dopo l’agghiacciante aggressione di maggio. Ha risolto il contratto ed è disponibile a parametro zero. Ha ventisei anni, un ingaggio da due milioni e mezzo di euro e esperienza internazionale da vendere. Gioca centrale a centrocampo e potrebbe essere una pedina importantissima per l’Inter. Ausilio segue anche lui, consapevole che su Carvalho ci sono tantissime squadre. Il fatto che sia a parametro zero aiuta a livello economico, ma aumenta a dismisura la concorrenza. L’Inter, però, risponde presente.