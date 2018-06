La Roma potrebbe avere dall’Inter Nicolò Zaniolo nell’affare per Radja Nainggolan: chi è il giovane nerazzurro? Scopriamo le sue caratteristiche

La Roma può vendere Radja Nainggolan, stando alle ultime notizie di calciomercato. L’Inter darebbe ai giallorossi ventinove milioni di euro e il cartellino di Nicolò Zaniolo. Sui social e nei forum dei tifosi della Roma serpeggia il gran dubbio: chi è Zaniolo? Si tratta di un centrocampista centrale mancino classe 1999, può giocare sia al centro sia come mezzala e il tecnico Vecchi lo ha usato pure come trequartista. Nato in Toscana a Massa, si è formato nel settore giovanile della Fiorentina, fino all’under 17. Successivamente è stato acquistato dalla Virtus Entella, con cui ha giocato in Serie B per sette partite. Le sue buone prove con i liguri, tra prima squadra e giovanili, hanno attirato le sirene dell’Inter. Nella stagione in corso ha vinto lo Scudetto con la Primavera nerazzurra ed è stato convocato con i grandi in alcune circostanze, vestendo la divisa numero 64.

Tra campionato, Youth League e Coppa Primavera ha giocato trentacinque partite e ha messo a segno quattordici gol, molti per un centrocampista. Alla Roma potrebbe essere una riserva in prima squadra o partire in prestito in Serie A o Serie B, magari ancora da contropartita per arrivare a qualche altro giocatore. Molto alto, poco meno di 190 cm, è un’arma importante sui calci da fermo e ha una fisicità che lo rende protagonista nel campionato primavera. Chi lo ha visto all’opera assicura che è pronto per il grande salto in prima squadra anche se, logicamente, è difficile vederlo nel centrocampo titolare di Eusebio Di Francesco. Lo hanno paragonato a Dejan Stankovic per la sua capacità di recuperare palloni e anche di andare in porta con facilità, ma sappiamo bene quanto siano dannosi i paragoni per i giovani. Qui la scheda completa di Nicolò Zaniolo.