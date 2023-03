Casarin sul tocco di Rabiot: «Non è punibile»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha spiegato l’episodio del tocco di braccio di Rabiot in Inter-Juve ai microfoni di Radio Rai

«Negli ultimi anni, si è inventato che ogni tocco di mano è punibile ma non è vero. Si sta smontando piano piano questa idea. Si deve vedere la volontarietà, forse ha toccato il pallone con la mano ma non vuol dire che in automatico è fallo. Ci deve essere la volontarietà. Il fallo di ieri è inesistente. Quando si parla di accidentalità non si può parlare di fallo».