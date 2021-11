Casillas: «Eriksen e Aguero? Casi all’ordine del giorno, serve prevenzione»

Iker Casillas ha parlato dei problemi al cuore nel mondo del calcio, dopo i casi di Eriksen e Aguero

Iker Casillas, leggendario ex portiere del Real Madrid, ha rischiato la vita qualche anno fa per un infarto in allenamento. Dopo di lui sono seguiti poi i casi di Eriksen e Aguero, e come riportato da Sport.es lo spagnolo ha cercato di sensibilizzare sull’argomento.

PREVENZIONE – «Serve prevenzione, maggiore prevenzione. I casi di calciatori che si sentono male sul campo ormai sono all’ordine del giorno. Su quegli stessi campo giocano anche i bambini. Le squadre sono attrezzate per questo ma spesso si parla solo quando accadono certe cose».