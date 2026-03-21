Caso Iran, interviene Infantino: «La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le nazionali ai Mondiali, il nostro impegno…»

Caso Iran, interviene Infantino: le parole del presidente della FIFA sulla possibilità della non partecipazione della federazione asiatica al Mondiale

Con le tensioni internazionali in aumento e la possibilità che l’Iran non partecipi ai prossimi Mondiali organizzati da USA, Messico e Canada, la FIFA ha ribadito il proprio impegno per la pace e l’unità durante una riunione online del Consiglio, presieduta da Gianni Infantino. Infantino ha sottolineato l’importanza del calcio come strumento per unire le persone in tempi di instabilità geopolitica, ribadendo il ruolo della Coppa del Mondo come simbolo di speranza.

Inoltre, la FIFA ha confermato l’intenzione di proseguire con i suoi progetti globali per lo sviluppo del calcio, con un budget record di 14 miliardi di dollari per il ciclo 2027-2030. Questi fondi saranno utilizzati per incrementare gli investimenti nello sviluppo del calcio, in particolare per le federazioni affiliate, mirando a migliorare le infrastrutture e garantire pari opportunità di competizione per uomini, donne e giovani.

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LA NOTA DELLA FIFA – «Ribadiamo il nostro impegno costante per la pace e l’unità è stato al centro della riunione online del Consiglio FIFA tenutasi presso la sede della FIFA a Zurigo, in Svizzera, durante la quale il presidente Gianni Infantino ha invocato la pace e ribadito il ruolo chiave del calcio nel unire le persone in un contesto di persistente instabilità geopolitica».

LE PAROLE DI INFANTINO – «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici, ma è impegnata a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, mentre i nostri pensieri sono rivolti a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso. La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le squadre alla Coppa del Mondo FIFA, affinché competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto saranno confermate le 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo si svolga come previsto

La FIFA sta portando avanti la sua missione di migliorare e promuovere il calcio a livello globale reinvestendo risorse senza precedenti. Non si tratta solo di numeri, ma di risultati concreti: più opportunità di competere ai massimi livelli per uomini, donne e giovani, infrastrutture migliori e maggiore accesso alla tecnologia per tutte le federazioni affiliate. Negli ultimi dieci anni la FIFA ha compiuto passi da gigante negli investimenti nel calcio. Ciò non sarebbe stato possibile senza la Coppa del Mondo FIFA, che resta la nostra principale fonte di ricavi. Una Coppa del Mondo di successo significa più bambini che giocano a calcio, più campi e maggiore sviluppo delle competenze in tutto il mondo».