Caso Juve, l’ex segretario Lombardo: «Avevo le side letter di Paratici a casa»

Caso Juve, l’ex segretadio Maurizio Lombardo torna a parlare di Paratici e delle famose side letter: cosa ha detto

Repubblica.it ha riportato l’audizione dell’ex segretario generale della Juventus Maurizio Lombardo sui rapporti con i club amici: si parla di Udinese, Cagliari e Atalanta in modo particolare. I pm avrebbero messo sotto scacco i bianconeri e lui che si occupava dei contratti, prima di essere fatto fuori dopo 9 anni “in 5 minuti”, quando il 29 ottobre 2020 gli venne riferito che: “Paolo Morganti è più manager di te“. Da lì, il 17 febbraio, il successivo attacco.

LE PAROLE – «Paratici aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre‘. E si trasforma nel teste chiave: spiega che alcune società hanno fatto “da banca” per permettere alla Juventus di fare le plusvalenze. Ed era proprio lui a custodire le side letter “in una valigetta, sempre con me, anche a casa”, perché poteva capitare “anche di notte” di essere chiamato da Paratici. “C’erano quelle del Cagliari, dell’Atalanta.. senza dubbio firmate”, gli dicevano “tienile tu” perché “era meglio che non uscissero».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24