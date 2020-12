Caso Milik, Kozminski sbotta: «Sono stufo! È una situazione sconcertante»

Caso Milik: Kozminski, vicepresidente della Federazione polacca, ha rilasciato un’intervista sul futuro dell’attaccante del Napoli

Marek Kozminski, vicepresidente della Federazione polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Arkadiusz Milik. Le sue dichiarazioni riprese da iamnaples.

«A Napoli sta vivendo una situazione sconcertante. Per il bene della società e del giocatore meglio che venga ceduto. Spero di non parlare più di Milik. Sono stufo! Il Napoli non è inferiore all’Atletico. Il giocatore ci sta perdendo in questa situazione, non è accettabile per l’allenatore della Nazionale ed anche per il club. È ora di chiudere questa storia, per il bene di tutti».