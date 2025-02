Caso Parlato Criscitiello, il Napoli e l’ordine dei giornalisti si schierano al suo fianco dopo il licenziamento in diretta

Caso Parlato Criscitiello, il Napoli e l’ordine dei giornalisti campano a difesa del giornalista licenziato in diretta tv

Continua a far parlare di se il caso Parlato Criscitello: nell’ultimo giorno di mercato il giornalista di SportItalia era stato licenziato dal suo direttore in diretta, dopo aver criticato l’ironia di Criscitello e Palmeri sul mercato del Napoli.

In sua difesa sono scesi in campo sia l’ordine dei giornalisti campano che il Napoli stesso. Ottavio Lucarelli, presidente dell’OdG Campania ha presentato un esposto a quello lombardo a cui è iscritto il giornalista: «L’episodio è di gravità inaudita. Un giornalista di origine irpina, iscritto all’Ordine della Lombardia, ha diffamato Canale 21 e ‘licenziato’ in diretta Manuel Parlato, collaboratore dell’emittente nazionale. Non solo esprimiamo solidarietà a Parlato e a Canale 21, ma riteniamo inaccettabile un atteggiamento denigratorio che lede la libertà di espressione e viola i principi deontologici della professione».

Anche Giovanni Manna, in conferenza stampa, ha parlato della vicenda: «Massima soldarietà a Manuel Parlato, complimenti per il coraggio dimostrato».