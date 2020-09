Caso Suarez, Cucchi: «Sono deluso e sconcertato»

Riccardo Cucchi, ex radiocronista di Radio Rai, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’esame farsa di Suarez

«Sono sconcertato come molti italiani. Non mi riconosco in questo grigiore che emerge nella vicenda. Mi vergogno di essere italiano pensando a questa farsa e penso che purtroppo sia difficile rispettare le regole nel nostro paese. Sono deluso, se penso ai nuovi italiani che faticano ad ottenere la cittadinanza. Disarma, perché confidiamo che il nostro paese rispetti tutte le regole. Il coinvolgimento di un calciatore mi rende ancora più triste».