Cassano a Mourinho: «I suoi trofei può metterseli nel...»

Antonio Cassano ha ribadito e continuato la sua polemica con Mourinho dopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli

Antonio Cassano ha ribadito e continuato la sua polemica con Mourinho, allenatore della Roma, dopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli. Le sue parole:

«Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o…».