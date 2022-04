Cassano su Allegri: «Si è offeso con me. Dalla Bobo TV non mi parla più». Le parole dell’ex attaccante

Alla Bobo TV, Antonio Cassano è tornato a parlare di Massimiliano Allegri. Il suo commento sul tecnico della Juventus.

CASSANO – «La Juve non meritava di perdere, l’Inter ha fatto grande fatica. Soprattutto nel primo tempo meritavano il vantaggio, sempre con azioni singole, questa vittoria può dare grande slancio ad Inzaghi. Allegri dopo la Bobo TV non mi parla e non mi scrive più, si sarà offeso. In un’intervista ha parlato dei lanci di Ederson».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM