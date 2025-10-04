Cassano su Allegri: «Mai avuto problemi. Ora vi spiego il nostro rapporto negli anni» - Calcio News 24

Cassano chiarisce il rapporto con Allegri: «Mai avuto problemi con lui»

Antonio Cassano è tornato a parlare del suo rapporto con Massimiliano Allegri durante un’intervista al programma Viva El Futbol, facendo chiarezza su una questione spesso oggetto di speculazioni. L’ex fantasista di Bari Vecchia ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, raccontando in prima persona com’è realmente andata la sua esperienza con l’allenatore toscano ai tempi del Milan.

«Non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri», ha dichiarato Cassano, precisando che, nonostante le differenze caratteriali, tra i due non c’è mai stato alcun contrasto personale. Cassano ha voluto sottolineare come il loro rapporto sia stato sempre basato sul rispetto reciproco, anche se le opinioni, in alcune circostanze, potevano divergere.

Durante l’intervista, Cassano ha anche ricordato con un sorriso come Allegri, ai tempi dello scudetto vinto con il Milan, amasse scherzare dicendo che proprio Cassano gli avesse fatto vincere il campionato. Un riconoscimento non banale da parte di un allenatore che, secondo Cassano, ha sempre apprezzato il suo contributo in campo.

L’ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Real Madrid ha aggiunto: «Se lo incontrassi oggi, lo saluterei volentieri. Fino a tre anni fa ci sentivamo e ci mandavamo messaggi. Poi abbiamo preso strade diverse, ma questo non significa che ci sia stato un litigio». Parole che mostrano un Cassano maturo, consapevole delle dinamiche del mondo del calcio ma anche intenzionato a non alimentare polemiche inutili.

Cassano ha anche voluto sottolineare un concetto per lui fondamentale: l’indipendenza di giudizio. «Io voglio essere credibile e guardarmi allo specchio. Devo essere amico suo per parlar bene di lui?», ha affermato con decisione, rivendicando la libertà di poter esprimere opinioni professionali senza condizionamenti personali.

In definitiva, Cassano ha voluto mettere un punto fermo su questa vicenda: tra lui e Allegri non c’è mai stato astio. Un chiarimento importante da parte di uno dei personaggi più schietti e discussi del calcio italiano, che ancora una volta ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, ma anche di sapere riconoscere il valore altrui, come nel caso dell’allenatore livornese.