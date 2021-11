Cassano su Allegri: «L’errore più grande che la Juve potesse fare»

L’analisi dell’ex attaccante, Antonio Cassano, alla Bobo TV su Allegri e la Juventus

Attacco durissimo di Antonio Cassano a Massimiliano Allegri sulla Bobo TV. Ecco le sue parole:

ALLEGRI – «Prenderà 10, 20, 30 milioni ma qualcuno lo deve aiutare: la Madonna, lo psicologo, lo psichiatra, qualcuno dell’enoteca che lo fa bere. Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire e dare un gioco prendere Allegri è stato l’errore più grande che la Juve potesse fare. Non è che lui non può e non vuole fare certe cose, è che non sa farle».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24