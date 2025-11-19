Italia
Cassano: «In Italia c’è solo un campione. Barella, Bastoni e Di Lorenzo sono esaltati solo dalla stampa»
Cassano in una puntata di Viva El Footbal si è soffermato sul calcio italiano andando a criticare in molto duro la Nazionale e alcuni giocatori
Antonio Cassano critica nuovamente il calcio italiano. La sconfitta contro la Norvegia ha portato l’ex attaccante a scatenarsi nell’ultimo appuntamento di Viva El Footbal.
Fantantonio si è soffermato sui campioni presenti in rosa e ha confermato che c’è solamente Donnarumma. Gli altri sono esaltati dalla stampa italiana.
«Facciamo passare per campioni Barella, Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo, esaltati solo dalla stampa italiana, in mezzo non abbiamo nessuno, l’unico campione è Donnarumma, che è un leader, il nostro calcio si è fermato a 10-15 anni fa, non abbiamo qualità».
