 Cassano: «In Italia c'è solo un campione. Barella, Bastoni e Di Lorenzo sono esaltati solo dalla stampa»
Connect with us

Italia

Cassano: «In Italia c’è solo un campione. Barella, Bastoni e Di Lorenzo sono esaltati solo dalla stampa»

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

21 secondi ago

on

By

Cassano

Cassano in una puntata di Viva El Footbal si è soffermato sul calcio italiano andando a criticare in molto duro la Nazionale e alcuni giocatori

Antonio Cassano critica nuovamente il calcio italiano. La sconfitta contro la Norvegia ha portato l’ex attaccante a scatenarsi nell’ultimo appuntamento di Viva El Footbal.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Fantantonio si è soffermato sui campioni presenti in rosa e ha confermato che c’è solamente Donnarumma. Gli altri sono esaltati dalla stampa italiana.

«Facciamo passare per campioni Barella, Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo, esaltati solo dalla stampa italiana, in mezzo non abbiamo nessuno, l’unico campione è Donnarumma, che è un leader, il nostro calcio si è fermato a 10-15 anni fa, non abbiamo qualità».

Related Topics:

Italia

Italia U21, Camarda segna e lascia il campo per infortunio: l’attaccante esce sulle proprie gambe. Le sue condizioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

18 Novembre 2025

By

Camarda
Continue Reading

Mondiali

Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: calendario playoff e risultati

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

18 Novembre 2025

By

Qualificazioni Mondiali 2026 Italia
Continue Reading