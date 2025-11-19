Cassano: «In Italia c’è solo un campione. Barella, Bastoni e Di Lorenzo sono esaltati solo dalla stampa»

Cassano in una puntata di Viva El Footbal si è soffermato sul calcio italiano andando a criticare in molto duro la Nazionale e alcuni giocatori

Antonio Cassano critica nuovamente il calcio italiano. La sconfitta contro la Norvegia ha portato l’ex attaccante a scatenarsi nell’ultimo appuntamento di Viva El Footbal.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Fantantonio si è soffermato sui campioni presenti in rosa e ha confermato che c’è solamente Donnarumma. Gli altri sono esaltati dalla stampa italiana.

«Facciamo passare per campioni Barella, Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo, esaltati solo dalla stampa italiana, in mezzo non abbiamo nessuno, l’unico campione è Donnarumma, che è un leader, il nostro calcio si è fermato a 10-15 anni fa, non abbiamo qualità».