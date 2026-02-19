Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi»

Cassano sicuro: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi». Le sue parole

Antonio Cassano, ex attaccante e oggi opinionista, è intervenuto a Viva El Futbol per commentare la pesante sconfitta dell’Inter contro il Bodo/Glimt nel playoff di Champions League. Il 3-1 subito dai nerazzurri, frutto di una prestazione opaca e ricca di errori, ha acceso il dibattito nel post-partita e alimentato numerose discussioni sul momento della squadra.

LA SCONFITTA INASPETTATA, MA NON TROPPO – «La sconfitta è stata inaspettata fino ad un certo punto: ha preso tre gol il City, ha perso l’Atletico e la Juve ha rischiato le penne. Quando vai lì, sicuramente l’alibi più grande è il campo e il freddo: cagate. Perché se giochi col Barcellona in quelle condizioni, già sono forti, così sono avvantaggiati: chi non lo conosce pensa che col Bodo fai una buona partita e la porti a casa».

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Il Bodo è una buonissima squadra, è allenata molto bene. Poi parlano del campo sintetico: ma che ritmo infernale ha avuto? Chivu dice che non se l’aspettavano, io non voglio pensarlo: io sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Ha perso altre partite giocando bene: questa è stata la peggiore».

PREVISIONI PER SAN SIRO – «Ma sono convinto che a San Siro sarà un inferno per il Bodo e l’Inter passerà. Ma in Italia dobbiamo iniziare a capire certe cose: il calcio europeo è un’altra cosa. Il Bodo ti dà una rumba e ti è andata bene: potevano fare anche il quarto e rischi la vita. Poi se tu hai il passo come loro, viene fuori la qualità e vinci: ma devi avere ritmo, personalità e coraggio. Cose che l’Inter non ha avuto: ma sono convinto che la ribalterà».

SOTTOVALUTAZIONE E PRESTAZIONE INDIVIDUALE – «Il migliore in campo è stato Darmian che non giocava da una vita: questo ti fa capire tante robe. Se c’è stata sottovalutazione? Per me sì, ho quest’impressione».