Cassano: «Vlahovic? Capisco che sbracci: si rompe i coglioni, non gli danno palloni buoni»

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato delle recenti prestazioni di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus alla Bobo Tv.

VLAHOVIC – «Vlahovic sta facendo grande fatica. Lui secondo me a livello di feeling con quello che fa l’allenatore non c’entra niente. Vieri ha detto che dopo Haaland c’era lui, ma da quando è alla Juve non ha fatto 15 gol dopo che in 4 mesi ne aveva fatti 17 alla Fiorentina. Capisco che sbraccia: si rompe i coglioni, non gli danno palloni buoni».