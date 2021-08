Castori: «Bogdan non si è sentito bene. Simy? Non può ancora partire titolare»

Fabrizio Castori ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

«Bogdan? Si è sentito poco bene, non era in condizioni di giocare. Manca Djuric e Simy non è ancora nelle condizioni di partire dal primo minuto, la punta fissa è Bonazzoli. Ho preferito rinfoltire il centrocampo e non lasciare spazi. Le partite si perdono e si vincono a centrocampo».