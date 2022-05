Causio: «Dybala farà il suo dovere fino alla fine

Le parole della bandiera bianconera, Franco Causio, in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro l’Inter

Franco Causio, ex ala di Juventus e Inter, parla in esclusiva a Juventusnews24 della finale di Coppa Italia in programma stasera tra i bianconeri e i nerazzurri all’Olimpico di Roma. E non solo. Tutte le sue dichiarazioni.

Che partita si aspetta tra Juve e Inter?

«Juve Inter è il derby d’Italia e sicuramente tutte e due le squadre vorranno vincere, a sentire le dichiarazioni dell’una e dell’altra parte. Le partite, però, non si vincono con le dichiarazioni, non sui giornali, non sulla televisione o in radio, ma in campo».

Secondo lei c’è una favorita?

«No, secondo me no. Vedo una partita aperta a tutti e tre i risultati, da tripla. Spero solo che sia una bella gara».

Dybala può essere l’uomo decisivo per la Juve? Si parla anche di Inter nel suo futuro…

«Se vuole sì, così come Lautaro per l’Inter. Io credo che per Dybala la cosa speciale sia far vincere la Juventus questa sera. Fino all’ultimo deve fare il suo dovere in bianconero. Poi l’anno prossimo può andare dove vuole».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 PER L’INTERVISTA COMPLETA