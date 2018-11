Nel corso di un’intervista, l’ex Presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, ha parlato del mondo del calcio

L’ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano. Nel corso dell’intervista, l’imprenditore fiorentino ha parlato del mondo del calcio e della cessione di Batistuta alla Roma. Ecco cos’ha dichiarato: «Il mondo del calcio? È losco, marcio come non potete immaginare. Ci hanno spedito in Serie B e in precedenza non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, la mia piccola vendetta è stata vendere Batistuta alla Roma. Io solo? Rispetto a prima è inevitabile, un tempo lavoravo a pieno ritmo; ma finché sei vivo devi illuderti di essere eterno».

L’ex Presidente Viola è stato, sempre oggi, ospitato anche da Barbara d’Urso a Domenica Live. In quest’occasione ha parlato del coma e della riabilitazione: «Quando ho riaperto gli occhi dopo il malore, ho cominciato a rivedere mio figlio Mario. Erano due anni che non lo vedevo. Mio figlio Mario mi è stato molto vicino, così come Rita. Dopo tutto questo, c’è stato il ricongiungimento con la famiglia. Rita Rusic? Mi è sempre mancata. Quando sei così solo, ci sono molte persone che si approfittano di te. Quelli che stavano vicino a me pensavano solo a portarmi via ciò che mi era rimasto. Se ho relazioni? No, sono single. Ma devo combattere comunque la solitudine…».