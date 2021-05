Ceferin bocca i mondiali ogni due anni: «Idea irrazionale, è impossibile»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, boccia l’idea dei mondiali di calcio ogni due anni. Ecco le sue parole

Intervistato da Record, Aleksander Ceferin boccia l’idea dei mondiali di calcio ogni due anni avanzata dalla FIFA.

«La prossima edizione dopo il 2022 è nel 2026. Nel 2028 ci sono gli Europei: se si giocasse il Mondiale nel 2028, le nazionali europee non ci sarebbero. E quelle sudamericane hanno la Coppa America, non lo giocherebbero. Come potrebbe essere allora un Mondiale? Con questo calendaro è impossibile, immaginate per i giocatori disputare un torneo di un mese ogni anno. Già oggi si infortunano di più perchè giocano sempre. Impossibile, un’idea irrazionale».