Celtic, adesso è ufficiale! Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni da tecnico: ecco il comunicato del club

Brendan Rodgers lascia il Celtic: le dimissioni del tecnico confermate dal comunicato ufficiale. Le ultimissime notizie

Brendan Rodgers ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Celtic dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l’Hearts, che guida la classifica con un vantaggio di 8 punti dopo nove giornate di Premiership scozzese.

Il club di Glasgow ha annunciato che, in attesa della nomina di un nuovo tecnico, la squadra sarà affidata temporaneamente a Martin O’Neill e Shaun Maloney, figure già legate alla storia biancoverde.

Rodgers, 52 anni, lascia così la sua seconda esperienza sulla panchina del Celtic, dopo una carriera che lo ha visto guidare anche Watford, Reading, Swansea, Liverpool e Leicester. La decisione arriva in un momento delicato della stagione, con i campioni in carica già costretti a inseguire in campionato e reduci da risultati altalenanti.

Il suo addio si inserisce in un contesto di forte instabilità tecnica nel calcio scozzese: nelle prime settimane di campionato era infatti già saltata la panchina dei Rangers, l’altra grande rivale cittadina.

Il club ha ringraziato Rodgers per il contributo dato nelle sue due esperienze a Glasgow e ha confermato che è già iniziata la ricerca di un nuovo allenatore capace di rilanciare la corsa al titolo.

COMUNICATO – Il Celtic Football Club conferma che l’allenatore Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Le dimissioni sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo incarico con effetto immediato.

Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi di grande successo.

Brendan lascia il Celtic con i nostri ringraziamenti per il ruolo svolto in un periodo di continuo successo per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro.

La procedura per la nomina di un nuovo allenatore permanente è in corso e il Club aggiornerà i tifosi al più presto.

Siamo lieti che durante questo periodo ad interim l’ex allenatore del Celtic, Martin O’Neill, e l’ex giocatore del Celtic, Shaun Maloney, abbiano accettato di occuparsi della prima squadra del Celtic. Ulteriori dettagli saranno confermati a breve.

