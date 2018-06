Per Malcom Inter e Bordeaux a cena a Milano: le ultime di calciomercato, però, parlano di un prezzo molto alto per il brasiliano

L’Inter è al lavoro per un colpo in avanti e gli occhi sono tutti puntati su Malcom. L’esterno brasiliano del Bordeaux è un nome relativamente nuovo per i nerazzurri, anche se nelle ultime ore si sono intensificati i contatti. Nella serata di ieri, lunedì 4 giugno, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato a cena a Milano con il direttore generale dei girondini Alain Deveseleer, mentre nelle ore precedenti aveva incontrato il presidente Stephan Martin. Si tratta di un incontro esplorativo, dato che il cartellino di Malcom ha un prezzo piuttosto alto: per prenderlo servono almeno quaranta milioni di euro. Il Bordeaux non sembra essere disposto a fare sconti, anche perché sa che Malcom può essere una gallina dalle uova d’oro. Arriva da una stagione molto buona e ha solamente ventun anni, per questo i francesi non hanno intenzione di cederlo a un prezzo inferiore.

Per l’Inter non è affatto una buona notizia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società milanese ha bisogno di chiudere la questione delle plusvalenze nel mese di giugno, quindi per ora non può permettersi di spendere quaranta milioni di euro. Aspetterà luglio, probabilmente, ma potrebbe essere già troppo tardi. Malcom piace a mezza Europa e a luglio potrebbe essere salito il suo prezzo, dato che il calciatore è giovane e di prospettiva. L’Inter, intanto, pensa a qualche cessione importante per potersi muovere con le mani meno legate sul mercato. Le ultime indicazioni portano a uno tra Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi potrebbero garantire una forte plusvalenza al club. L’ex Borussia Dortmund è favorito per una cessione, ma poi l’Inter dovrebbe trovare un sostituto all’altezza per non farsi trovare impreparata in Champions League. Chissà che il sostituto non possa essere proprio Malcom.