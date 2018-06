L’Inter è a caccia di nuovi esterni d’attacco. Da Malcom a Marlos passando per Politano: le ultimissime di calciomercato

L’Inter mette le ali. Spalletti pensa a Nainggolan e Rafinha ma il calciomercato dei nerazzurri passerà anche per gli acquisti di un paio di esterni d’attacco. Antonio Candreva potrebbe prolungare ma dopo il rinnovo potrebbe partire (il prolungamento potrebbe essere una mossa per l’ammortamento). I nerazzurri pensano a Malcom, stella del Bordeaux. Secondo Tuttosport, il brasiliano classe ’97, autore di una buona stagione in Francia, è uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio.

Chiesa e Verdi sembrano essere irraggiungibili per motivi diversi (la Fiorentina spara alto, il Bologna ha l’accordo con il Napoli) e così i nerazzurri hanno iniziato a valutare delle alternative. L’Inter segue Malcom ma il Bordeaux chiede almeno 40 milioni di euro per la sua giovane stella. I nerazzurri continuano a seguire anche il connazionale Marlos dello Shakhtar. Il classe ’88 Ha un soltanto anno di contratto con lo Shakthar, per questo il prezzo potrebbe essere più abbordabile (20-25 milioni). Sempre nel mirino poi Matteo Politano del Sassuolo. I neroverdi chiedono 25-30 milioni e non vogliono il prestito con riscatto. I nerazzurri sperano di inserire alcune contropartite (Pinamonti, Valietti ed Emmers) per abbassare il prezzo.