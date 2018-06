Spalletti ha deciso: vuole Radja Nainggolan e la conferma di Rafinha. Inter a lavoro per rinforzare il centrocampo

Obiettivo centrocampo per l’Inter di Luciano Spalletti. La conferma di Joao Cancelo appare sempre più improbabile, quella di Rafinha invece non è impossibile. L’Inter lavora su più fronti e potrebbe rinforzare il centrocampo con Radja Nainggolan ma non solo. Il futuro del belga potrebbe dipendere dal futuro del brasiliano ma l’Inter potrebbe provare anche il doppio colpo, ingaggiando il belga e confermando il trequartista del Barcellona. L’Inter ha già avviato i contatti per la conferma di Rafinha. Il diritto di riscatto scadrà domani ma i nerazzurri potrebbero tesserare il brasiliano solo a luglio.

Servirà un grande lavoro diplomatico per convincere il Barcellona a una nuova operazione per Rafinha. L’Inter vuole confermare il giocatore e il giocatore vuole rimanere all’Inter. Bisognerà fare i conti con il Barcellona e decidere le modalità dell’operazione. L’Inter chiederà un prestito oneroso, biennale, con l’obbligo di riscatto per rin­viare l’inserimento nel bilancio del suo acquisto. Il Barça, al momento, non gradisce la formula e spinge per una cessione a titolo definitivo. Intanto vanno avanti i contatti con la Roma per Nainggolan. Spalletti lo rivuole ma serviranno 40 milioni di euro: ecco perché l’Inter non molla Rafinha.