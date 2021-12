CEO Lipsia: «Esonero Marsch? Non facile separarci»

Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha commentato l’esonero di Jesse Marsch: le sue dichiarazioni.

Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha commentato l’esonero di Jesse Marsch. Le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «Non è stato facile per noi separarci da Jesse Marsch, perché tengo in grande considerazione Jesse come persona e come allenatore. È un peccato che le cose non siano andate come speravamo e che questo passo ormai si fosse reso necessario. Attualmente siamo al di sotto delle nostre stesse aspettative e con questa decisione vogliamo dare un nuovo impulso».